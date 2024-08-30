Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества со счетчиками

Аферисты могут незаметно сорвать пломбу со счетчика на воду и потом шантажировать этим. О популярных схемах мошенничества с приборами учета предупредил россиян общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишут «Известия».