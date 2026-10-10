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Татар-информ

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Зернов о переходе в «Ак Барс»: «Не раздумывая собрал вещи и поехал»

Зернов о переходе в «Ак Барс»: «Не раздумывая собрал вещи и поехал»

Фото: www.ak-bars.ru Нападающий «Ак Барса» Денис Зернов заявил, что сразу согласился перейти в казанский клуб, как только узнал о такой возможности.

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