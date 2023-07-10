В Россию постепенно возвращаются ИT-специалисты

﻿﻿ИТ-специалисты постепенно возвращаются в Россию. Это позволит решить проблему нехватки кадров в отечественной высокотехнологичной отрасли и увеличить объем задач, решаемых в отрасли сегодня Для многих айтишников именно амбициозность задач становится главным стимулом жить в России Индустрия высоких технологий — одна из самых динамично развивающихся отраслей в мире, и потребность в профессиональных кадрах здесь очень высока, особенно если эти кадры из стран с хорошим математическим образованием «Начали возвращаться» — такое оптимистичное заявление о приезде российских ИТ-специалистов из-за рубежа сделал на форуме CNews Cases глава Минцифры Максут Шадаев со ссылкой на данные рекрутинговых сайтов и ИТ-компаний.