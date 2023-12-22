⚡️Бал Сатаны! Голые Киркоров, Собчак, Лолита, Билан на Приватной Вечеринке Насти Ивлеевой

Наталья Волкова

Странно, что Филя без перьев был на таком событии. Настюшка на задницу колье присобачила, а Филя мог бы пару перьев прицепить на причинное место. А Лолита что то оплошала, ничего экстравагантного. Или совсем в костюме Евы представила свою красоту почтенной публике? Ну и поскольку шум до правительства дошел- пожурят немного, не без этого.