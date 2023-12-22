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Закон и Порядок

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⚡️Бал Сатаны! Голые Киркоров, Собчак, Лолита, Билан на Приватной Вечеринке Насти Ивлеевой

⚡️Бал Сатаны! Голые Киркоров, Собчак, Лолита, Билан на Приватной Вечеринке Насти Ивлеевой

  В Москве прошла закрытая вечеринка в клубе Мутабор. Настя Ивлеева попросила всех соблюдать дресс-код.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
👍👍👍
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5 час.
Наталья Волкова
Странно, что Филя без перьев был на таком событии. Настюшка на задницу колье присобачила, а Филя мог бы пару перьев прицепить на причинное место. А Лолита что то оплошала, ничего экстравагантного. Или совсем в костюме Евы представила свою красоту почтенной публике? Ну и поскольку шум до правительства дошел- пожурят немного, не без этого.
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5 час.
Татьяна Собколова
Да у Лолиты все &quot;экстравагантно&quot;, чего стоит ее старческое,дряблое тело и безмозглая голова. Уроды......
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5 час.

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