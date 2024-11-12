КНР и РФ проведут 19-й раунд консультаций по вопросам стратегической безопасности и 9-е заседание в рамках китайско-российского механизма сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности

Пекин, 11 ноября /Синьхуа/ -- Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу будет находиться в Китае с 11 по 15 ноября для участия в 19-м раунде китайско-российских консультаций по стратегической безопасности и 9-м заседании в рамках китайско-российского механизма сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, объявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.