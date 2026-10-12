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Регионы России

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До 2030 года в России полностью покроют интернетом малочисленные населённые пункты

До 2030 года в России полностью покроют интернетом малочисленные населённые пункты

Российское правительство планирует к концу 2030 года обеспечить все малочисленные населённые пункты доступом в интернет, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в Государственной думе.

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