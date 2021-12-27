Шойгу заявил, что благодаря российскому президенту удалось «сохранить мир в Крыму»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал присоединение Крыма к России в 2014 году. Генерал армии уверен, что благодаря президенту Владимиру Путину удалось «сохранить мир» на территории полуострова.
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