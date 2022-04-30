Фанбаза южнокорейской к-поп группы BTS растёт с каждым днём. И новые поклонники часто сталкиваются с распространённым заблуждением о Шуге (Suga).
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