Киевский режим продолжает делать громкие заявления о сомнительных технологических "успехах" Украины. Владимир Зеленский сообщил, что страна якобы способна в ближайшее время создать собственную баллистическую ракету и разработать антибаллистическую систему FREYJA.
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