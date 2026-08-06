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Украинская FREYJA и баллистика: Зеленский наконец нашёл, чем заменить Patriot

Украинская FREYJA и баллистика: Зеленский наконец нашёл, чем заменить Patriot

Киевский режим продолжает делать громкие заявления о сомнительных технологических "успехах" Украины. Владимир Зеленский сообщил, что страна якобы способна в ближайшее время создать собственную баллистическую ракету и разработать антибаллистическую систему FREYJA.

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