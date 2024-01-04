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«Нетривиальная способность развертывать производство»: в западном издании указывают на адаптацию военной промышленности России

«Нетривиальная способность развертывать производство»: в западном издании указывают на адаптацию военной промышленности России

В последние дни российские войска нанесли ряд массированных ударов по тыловым районам неприятеля. Как указывается в издании RID, в рамках комбинированных атак участвуют около 40 БПЛА «Герань-2» и свыше 110 ракет, в том числе сверхзвуковые «Кинжалы».

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