«Нетривиальная способность развертывать производство»: в западном издании указывают на адаптацию военной промышленности России

В последние дни российские войска нанесли ряд массированных ударов по тыловым районам неприятеля. Как указывается в издании RID, в рамках комбинированных атак участвуют около 40 БПЛА «Герань-2» и свыше 110 ракет, в том числе сверхзвуковые «Кинжалы».