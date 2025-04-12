В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатные лекарства

Участники специальной военной операции, обладатели звания Героя России, люди с ограниченными возможностями, а также дети из семей с тремя и более детьми включены в список лиц, имеющих право на бесплатное получение лекарств или их приобретение со скидкой 50% .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии