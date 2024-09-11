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Петербургский дневник

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Шойгу охарактеризовал размывание международной системы безопасности как опасность для суверенных государств

Шойгу охарактеризовал размывание международной системы безопасности как опасность для суверенных государств

Об этом он сообщил на встрече представителей стран БРИКС По мнению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, западные страны навязывают всему мировому сообществу так называемый порядок, основывающийся на определенных правилах, однако процесс их формирования сам по себе противоречит основам международного права.

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