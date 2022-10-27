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Домашнее фото Чонгука наделало шуму в Интернете: «Слишком горячо!»

Домашнее фото Чонгука наделало шуму в Интернете: «Слишком горячо!»

Каждый верный поклонник BTS начинает свой день с проверки всех социальных сетей своих кумиров — выложил ли кто-то из айдолов что-нибудь новенькое в личный блог?! Сегодня Чонгук (Jungkook) порадовал АРМИ неожиданным обновлением на своей страничке.

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