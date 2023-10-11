Shot: ВСУ попытались атаковать двумя БПЛА хранилище с топливом под Брянском

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженные сил Украины, которые утром 11 октября попытались атаковать Брянскую область, были сбиты из стрелкового оружия с применением антидронового ружья, один из них упал в поле, другой - на одну из пустых цистерн.
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