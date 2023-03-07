Донован Митчелл набрал 40 очков и 11 подборов в матче с «Бостоном»

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл стал главным героем матча с «Бостоном» (118:114 ОТ). Митчелл набрал 40 очков (14 из 34 с игры), 11 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот за 47 минут.
Популярные статьи
- Артем Дзюба: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит»
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Терюшков о словах Дзюбы про традиционные ценности: «Артем – русский человек, впитал это с молоком матери. На коллективном Западе идет воплощение самых смелых планов мировых сатанистов»
Свежие комментарии