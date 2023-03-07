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Донован Митчелл набрал 40 очков и 11 подборов в матче с «Бостоном»

Донован Митчелл набрал 40 очков и 11 подборов в матче с «Бостоном»

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл стал главным героем матча с «Бостоном» (118:114 ОТ). Митчелл набрал 40 очков (14 из 34 с игры), 11 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот за 47 минут.

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