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БАЙДЕНА ПОДСТАВЛЯЮТ: СОБРАЛСЯ НА ПОКЛОН К ПУТИНУ

БАЙДЕНА ПОДСТАВЛЯЮТ: СОБРАЛСЯ НА ПОКЛОН К ПУТИНУ

ADAM SCHULTZ KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Сенсация от украинского интернет-издания "Страна.

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Владимир Ознобихин
Этому базару никакой вер нет! Балуются ребятки...
Максим Буров
Верно. Эта украинская инфо-помойка постоянно смердит сенсациями.
Дед Воевода
Западная Европа + США - это дно человечества, на котором формируется все самое мерзкое и зловонное. Периодически эта мерзость и зловоние всплывает на поверхность и тогда в Мире вспыхивают войны, эпидемии, безумный разврат и нравственное разложение.
Эдуард Александров
Поиграть-то можно... Всё правительство давно куплено за доллары, которые сейчас вот-вот обесценятся. Беда!
Vlad Влад
Знаете номера счетов, видели платёжки, можете указать банки, с приложением документов, хотя бы их копий? Нет? Тогда, к чему бросание говна на вентилятор?
Евгений Натесов
Ты про чьё правительство?
Эдуард Александров
И счетов нет, и платежек банков тоже, и мышей в поле нет, потому что мы их не видим. Ничего нет, и живём мы так замечательно, потому, что чего не возьмись - ничего нет, прям по Воланду. А получается, что по уровню жизни от суицидной Украины недалеко ушли. А уж до уровня стран, которые мы называем нищими - Болгария, Эстония, Латвия нам и мечтать пока не приходится.... А так всё хорошо... Ничего нет и говно на вентиляторе.
Альбина Колесникова
Не плохо это уже прогресс в отношениях ,будем надеется что встреча закончится хорошо.
Леонид Буравлев
Вчера разговаривал с приезжими украинцами.Самок удивительное, что они сами уже считают, что Украину скоро поделят между Россией, Польшей и Венгрией!)))
Серж Южанин
Картинка с экрана польского ТВ:
Леонид
Хохлы уже охренели от необоснованного чувства собственной значимости для мировой политики...
Леонид Попивняк
.....хохлопитеки думают что пиндосы пойдут воевать вместо них....))))))).....щщщаасссс)))))))
Владимир Казаков
Байден предложит $ триллион, чтобы Путин ушёл и передал пост Кудрину для завоевания РФ соединенными штатами, последующего разграбления и прихватизации страны и направления её против Китая
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Триллион забираем , а Байдена на тушёнку для собачьего корма ,только вот не знаю будут ли жрать ?
Геннадий Бережнов
Кому предложит он этот триллион и кто его Байдену даст? Что за бред?
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да байден Кудрина выкупает пока его здесь не съели
Влас Семенюк
Но наши земли ни коем случае не дарить и не оставлять. Кто не с нами - тот против нас.
Сергей Ковалев
"... информационный вброс (стороной Украина) имеет, по-видимому, цель попытаться вначале засветить, а потом и подорвать этот процесс (новых переговоров США и России)..." - о, как! ну да, "... моська, знать она сильна, раз лает на слона..."

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