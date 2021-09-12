БАЙДЕНА ПОДСТАВЛЯЮТ: СОБРАЛСЯ НА ПОКЛОН К ПУТИНУ

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаБАЙДЕНА ПОДСТАВЛЯЮТ: СОБРАЛСЯ НА ПОКЛОН К ПУТИНУ ADAM SCHULTZ KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Сенсация от украинского интернет-издания "Страна.Вернуться к статье188НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВОВладимир ОзнобихинЭтому базару никакой вер нет! Балуются ребятки...Максим БуровВерно. Эта украинская инфо-помойка постоянно смердит сенсациями.Дед ВоеводаЗападная Европа + США - это дно человечества, на котором формируется все самое мерзкое и зловонное. Периодически эта мерзость и зловоние всплывает на поверхность и тогда в Мире вспыхивают войны, эпидемии, безумный разврат и нравственное разложение.Эдуард АлександровПоиграть-то можно... Всё правительство давно куплено за доллары, которые сейчас вот-вот обесценятся. Беда!Vlad ВладЗнаете номера счетов, видели платёжки, можете указать банки, с приложением документов, хотя бы их копий? Нет? Тогда, к чему бросание говна на вентилятор?Евгений НатесовТы про чьё правительство?Эдуард АлександровИ счетов нет, и платежек банков тоже, и мышей в поле нет, потому что мы их не видим. Ничего нет, и живём мы так замечательно, потому, что чего не возьмись - ничего нет, прям по Воланду. А получается, что по уровню жизни от суицидной Украины недалеко ушли. А уж до уровня стран, которые мы называем нищими - Болгария, Эстония, Латвия нам и мечтать пока не приходится.... А так всё хорошо... Ничего нет и говно на вентиляторе.Альбина КолесниковаНе плохо это уже прогресс в отношениях ,будем надеется что встреча закончится хорошо.Леонид БуравлевВчера разговаривал с приезжими украинцами.Самок удивительное, что они сами уже считают, что Украину скоро поделят между Россией, Польшей и Венгрией!)))Серж ЮжанинКартинка с экрана польского ТВ:ЛеонидХохлы уже охренели от необоснованного чувства собственной значимости для мировой политики...Леонид Попивняк.....хохлопитеки думают что пиндосы пойдут воевать вместо них....))))))).....щщщаасссс)))))))Владимир КазаковБайден предложит $ триллион, чтобы Путин ушёл и передал пост Кудрину для завоевания РФ соединенными штатами, последующего разграбления и прихватизации страны и направления её против КитаяВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВТриллион забираем , а Байдена на тушёнку для собачьего корма ,только вот не знаю будут ли жрать ?Геннадий БережновКому предложит он этот триллион и кто его Байдену даст? Что за бред?ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВДа байден Кудрина выкупает пока его здесь не съелиВлас СеменюкНо наши земли ни коем случае не дарить и не оставлять. Кто не с нами - тот против нас.СКСергей Ковалев"... информационный вброс (стороной Украина) имеет, по-видимому, цель попытаться вначале засветить, а потом и подорвать этот процесс (новых переговоров США и России)..." - о, как! ну да, "... моська, знать она сильна, раз лает на слона..."Комментировать
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