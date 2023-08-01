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Гендиректор «Спартака» о травме Медины: «Не очень серьезная, но торопиться нельзя, чтобы не усугубить»

Хавбек еще не дебютировал за красно-белых после перехода из ЦСКА. «Почему не играет Медина? К сожалению, у него небольшая травма.

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