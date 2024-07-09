На СВО погиб депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин

Информация о вероятной гибели депутата появилась в марте 2024 года, теперь сведения подтвердились Депутат Новоалтайского горсобрания Дмитрий Гришин погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, написала на своей странице во "ВКонтакте" депутат АКЗС Лариса Колесникова.