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Военкор Лисицын показал кадры подрыва двух мостов в Черниговской области

Военкор Лисицын показал кадры подрыва двух мостов в Черниговской области

Бойцы спецподразделения «Север» в Черниговской области успешно ликвидировали два моста, которые использовались для снабжения украинских вооружённых сил в приграничной зоне, сообщил военкор Евгений Лисицын.

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