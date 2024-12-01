Военкор Лисицын показал кадры подрыва двух мостов в Черниговской области

Бойцы спецподразделения «Север» в Черниговской области успешно ликвидировали два моста, которые использовались для снабжения украинских вооружённых сил в приграничной зоне, сообщил военкор Евгений Лисицын.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии