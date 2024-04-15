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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Селевко: «Я не ждал многого от сезона, особенно на фоне травм. Серебро чемпионата Европы превзошло все, на что я мог надеяться»

Селевко выступает за Эстонию. В этом году он завоевал серебро на чемпионате Европы и занял 11-е место на чемпионате мира.

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