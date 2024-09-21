Мишустин Россия Диния нәзарәтенең динара диалогны камилләштерүдәге өлешен билгеләп үтте

Россия Премьер-министры Михаил Мишустин, Россия мөселманнары Диния нәзарәте съезды һәм XX Халыкара мөселман форумында катнашучылар, оештыручылар һәм кунакларны сәламләп, Диния нәзарәтенең динара диалогны камилләштерүгә бәяләп бетергесез өлеш кертүен билгеләп үтте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии