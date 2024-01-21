В Газу с начала эскалации въехали около 10 тысяч грузовиков с гумпомощью

Около 10 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью въехали на территорию сектора Газы с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщили в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).
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