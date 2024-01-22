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Военное обозрение

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Госпитальные суда EMS для ВМС США

Госпитальные суда EMS для ВМС США

ВМС США собираются построить три новых госпитальных судна типа EMS. Их выполнят по новому проекту, основанному на существующем скоростном катамаране-транспорте EPF от компании Austal USA.

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