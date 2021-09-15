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Реверс свободы.В Клайпеду прибыла партия сжиженного газа из порта Высоцк, который куплен США у России и с наценкой продан Литве

Реверс свободы.В Клайпеду прибыла партия сжиженного газа из порта Высоцк, который куплен США у России и с наценкой продан Литве

Моё В.А. предисловие к статье: Русофобия дорого ныне стоит. ================================================ Эстония в отчаянии, цены на электричество не поддаются пониманию , оставшееся производство "взвыло" , население тоже начинает паниковать.

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Сергей Лахов
Ну так исторически повелось. дурак платит дважды и трижды и всегда. Мы все довольны.
Миша Кицис
По поводу дураков. США добывает газа почти в полтора раза больше чем Россия и занимает первое место в мире по добыче газа. Ответьте зачем США помогает России и покупает у неё газ?
Андрей Балашов
Феноменальный перл: "Таким образом Латвия не может обеспечить себя газом , а союзники в лице США помогают ей путем закупки у России СПГ делая наценку и уже с ней подают Прибалтийской республике . На русофобии , которая процветает в Литве , американцы делают себе неплохие деньги ." Что Латвия что Литва - одна струя...
Миша Кицис
Может кто то скажет, зачем США покупать газ в России, если она занимает первое место в мире по добыче газа и добывает его почти в полтора раза больше чем Россия.
Сергей Шендо
возить далеко.
Олег Юрьев
А сколько стоит сланцевый сжиженный газ и его транспортировка через океан? И сколько стоит наш сжиженный газ? И на закуску - газ, Литве, продает не Америка, а частная компания. Всего лишь маленький гешефт и ничего личного.
Миша Кицис
Немец Миллер продавал Германии газ намного дороже чем продавал его Украине. Почему же Миллер не назначил цену за газ этим компаниям такую, что покупать было бы невыгодно.
Миша Кицис
Опечатка: Немец Миллер продавал Германии газ намного дешевле чем продавал его Украине. Во многом плохие отношения с Украиной были из-за этого. Крым лишь сильно испортил и без того плохие отношения с Украиной. Почему же Миллер не назначил цену за газ этим компаниям такую, что покупать было бы невыгодно.
Ig Lipinsky
Миша. Миллер НЕ продает газ на Украину. Украина НЕ покупает газ у Миллера. Сжиженный газ Миллер тоже НЕ продает. Отделите мух от котлет и будет вам счастье. И воздержитесь от риторических вопросов, это отражает ваши умственные способности особенно ярко.
Миша Кицис
Миллер продавал газ Украине по цене существенно больше чем Германии и намного больше чем Белоруссии, Это он мотивировал тем, что Белоруссия входит в СНГ, а Украина нет. А цену продажи газа Германии мотивировал объёмом продаж. Что касается моих умственных способностей, то я закончил мат-мех Ленинградского Университета
Миша Кицис
Немец Миллер продавал Германии газ намного дороже чем продавал его Украине. Почему же Миллер не назначил цену за газ этим компаниям такую, что покупать было бы невыгодно.
Миша Кицис
Опечатка: Немец Миллер продавал Германии газ намного дешевле чем продавал его Украине. Почему же Миллер не назначил цену за газ этим компаниям такую, что покупать было бы невыгодно.
Strannik Weid
А что могут себе позволить. Богатая страна, без проблем живущая. Первая экономика мира🤣🤣🤣🤣

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