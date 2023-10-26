Российский министр зачитал доклад Путину из курятника

Владимир Путин счел, что это оживило работу на совещании Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания правительства с президентом вышли на связь из нового птицеводческого центра.
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