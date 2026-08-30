Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Хасанби БИДЖИЕВ: Карпукас укрепил среднюю линию «Зенита»

Хасанби БИДЖИЕВ: Карпукас укрепил среднюю линию «Зенита»

Как по мне, так пенальти на Кондакове - стопроцентный. Барриос обрезал даже поперечными передачами. Фелипе Аугусто не убедил, что он лучше Соболева Собеседником «Спорт уик-энда» стал экс-вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», бывший главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым