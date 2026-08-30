Хасанби БИДЖИЕВ: Карпукас укрепил среднюю линию «Зенита»

Как по мне, так пенальти на Кондакове - стопроцентный. Барриос обрезал даже поперечными передачами. Фелипе Аугусто не убедил, что он лучше Соболева Собеседником «Спорт уик-энда» стал экс-вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», бывший главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев.
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