Хасанби БИДЖИЕВ: Карпукас укрепил среднюю линию «Зенита»

Как по мне, так пенальти на Кондакове - стопроцентный. Барриос обрезал даже поперечными передачами. Фелипе Аугусто не убедил, что он лучше Соболева Собеседником «Спорт уик-энда» стал экс-вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», бывший главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев.