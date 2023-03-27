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Другой Гагарин. Космонавт мог бы обеспечить СССР победу в холодной войне

Другой Гагарин. Космонавт мог бы обеспечить СССР победу в холодной войне

55 лет назад, 27 марта 1968 года, в 10:30 утра в эфире состоялся диалог между пилотом самолёта с позывным «625» и руководителем полётов: «Шестьсот двадцать пятый задание в зоне двадцать закончил, прошу разрешения разворот на курс триста двадцать.

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