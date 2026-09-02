Экономист Мамедова рассказала о плюсах и минусах новых правил для банков

С 1 сентября в России заработают новые правила для банков. Теперь переводы будут контролироваться, количество карт на одного человека ограничат, а жертвам мошенников будет легче вернуть свои деньги.
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