ВСУшный "Урал-4320" КТЛ пытается вытащить сломавшийся могучий американский тягач Oshkosh HET M1070.
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ВСУшный "Урал-4320" КТЛ пытается вытащить сломавшийся могучий американский тягач Oshkosh HET M1070.
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