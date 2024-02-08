Мотивировочная часть решения по Валиевой, «Ростов» разнес «Спартак», разборки СКА и «Авангарда», Базылюк выиграла ЧР среди юниоров, завершился суд по делу Алвеса, Клоппа не будет в «Барсе» и другие новости

1. Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой. Фигуристка назвала клубничный десерт от дедушки вариантом попадания допинга в организм: она взяла его с собой на ЧР и ела постепенно.
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