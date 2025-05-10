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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о «Тракторе»: «Талант Гру в том, что он сумел поймать нужную нить игры и обратить внимание на моменты, которые могут сыграть в плюс. Команда выглядит достаточно интересно»

Плющев о «Тракторе»: «Талант Гру в том, что он сумел поймать нужную нить игры и обратить внимание на моменты, которые могут сыграть в плюс. Команда выглядит достаточно интересно»

В финале Кубка Гагарина-2025 клуб сыграет против «Локомотива». – Тренер «Трактора» Бенуа Гру в первый же год в КХЛ вывел команду в финал плей-офф Кубка Гагарина.

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