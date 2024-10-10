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Павел Акулов: «Орловщина не выставила на СВО ни одного казачьего подразделения»

Павел Акулов: «Орловщина не выставила на СВО ни одного казачьего подразделения»

Мифы и реальность: Орловщина – казачий край или «родина слонов»? Как отличить казака от ряженого?  Чем занимаются реестровые казаки и почему они превратились в чиновничью рать? Кто такая «Люба» и за кого сейчас орловские казаки?   Можно ли найти в регионе служивых казаков в МЧС, охраняющих общественный порядок, занимающихся природоохранной деятельностью?  На эти и другие вопросы отвечает атаман орловского казачьего округа Великого братства казачьих войск Павел Акулов в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».

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