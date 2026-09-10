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Царьград

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Жительница Забайкалья украла 9 тысяч по паспорту интернет-знакомого

Жительница Забайкалья украла 9 тысяч по паспорту интернет-знакомого

Забайкальский суд вынес приговор по уголовному делу о хищении средств, совершённом с помощью паспортных данных, полученных в ходе интернет-общения.

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