"Готовят новый сюрприз": водителей предупредили об изменениях на популярной дороге

Для водителей Владивостока готовят "сюрприз" на популярной дороге города. Теперь, как пояснили в администрации, на Партизанском проспекте и улице Пихтовой появятся новые дорожные знаки.
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