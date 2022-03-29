Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    значит всё-таки переговорное перемирие😡Заявление начальн...
  • Геннадий Бережнов
    Очень рад за вас, господин генерал. А особенно нацики что сейчас перегруппировкой занимаются.Заявление начальн...
  • Вадим Лебедев
    Насаждений???В Краснодарском к...

"Готовят новый сюрприз": водителей предупредили об изменениях на популярной дороге

"Готовят новый сюрприз": водителей предупредили об изменениях на популярной дороге

Для водителей Владивостока готовят "сюрприз" на популярной дороге города. Теперь, как пояснили в администрации, на Партизанском проспекте и улице Пихтовой появятся новые дорожные знаки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх