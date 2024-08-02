В Ельце построят дом престарелых за 471 млн рублей

Интернат для пожилых людей и инвалидов на 100 мест в Ельце обойдется в 471,9 млн рублей. За эти деньги необходимо будет расчистить территорию под строительство, возвести трехэтажное здание с подвалом, проложить коммуникации, озеленить и благоустроить территорию.
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