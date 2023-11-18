В Крыму сообщили о национализации имущества Ахметова, Коломойского, Яценюка

Глава крымского парламента Владимир Константинов 18 ноября заявил, что работа по национализации активов украинских олигархов, совершающих недружественные действия в отношении России, на полуострове еще не окончена.
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