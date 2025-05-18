Для просмотра в российских школах Минпросвещения подберет 100 кинофильмов

Составленный Минпросвещения РФ список отечественных кинофильмов и мультфильмов, рекомендованных к просмотру школьникам, ляжет в основу перечня из 100 лучших советских и российских картин для показа в общеобразовательных организациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии