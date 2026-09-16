Как выглядел Токио и его жители в конце 1970-х

Канадский фотограф Грег Жирар приехал в Токио в 1970-х и мгновенно влюбился в город. Он нашел подработку в качестве учителя английского и решил задержаться в Токио подольше, чтобы иметь возможность исследовать его с помощью своей фотокамеры.