Удар по транспортным артериям: Россия атаковала порты, ж/д депо и склады в 14 регионах Украины

За прошедшие сутки Вооружённые силы России продолжили системную кампанию по разрушению тыловой логистики Украины.
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