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Овечкин прокомментировал приближение к рекорду Гретцки

Овечкин прокомментировал приближение к рекорду Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал приближение к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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