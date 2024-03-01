Захарова прокомментировала аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 марта, комментируя аудиозапись, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту, заявила, что у немецкой прессы появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок.
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