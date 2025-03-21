За рулем
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За рулем

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Свежие комментарии

  • Тарас Савельев
    Так это б/у. А новые машины покупают с нормальным рулем, а не торчащим из перчаточника. Многим хочется ездить на таки...Россияне массово ...
  • Анастасия Гончарова
    какой же дурак будет брать хлам по таким заоблачным ценам😡Выручка с продажи...
  • Он
    Какой же он добротный кроссовер? Дерьмо с вариатором. Делают рекламу автомусопу. Его никто в Европе не покупает, так ...В России неожидан...

Мотоциклистам посоветовали воздержаться от поездок по Москве до начала сезона

Мотоциклистам посоветовали воздержаться от поездок по Москве до начала сезона

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к мотоциклистам столицы с просьбой воздержаться от поездок до официального открытия мотосезона, поскольку это может быть небезопасно для участников дорожного движения.

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