Мотоциклистам посоветовали воздержаться от поездок по Москве до начала сезона

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к мотоциклистам столицы с просьбой воздержаться от поездок до официального открытия мотосезона, поскольку это может быть небезопасно для участников дорожного движения.
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