Комличенко будет получать в «Локомотиве» 7 млн рублей в месяц плюс бонусы (Иван Карпов)

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Ранее стало известно, что московский клуб купит нападающего «Ростова» за 2,8 млн евро и подпишет с ним 3-летний контракт, опередив «Спартак» в борьбе за 29-летнего игрока.