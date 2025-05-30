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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Диаспора распорядилась удалить головы у фигур в настольном футболе - похожи на идолов, поклонение которым в исламе греховно

Диаспора распорядилась удалить головы у фигур в настольном футболе - похожи на идолов, поклонение которым в исламе греховно

  Avia.pro - СМИ В одном из российских городов представители таджикской диаспоры обратили внимание на настольный футбол, установленный в местном культурном центре.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Волк  был  у  Дудаева. Сейчас  его нет в госсимволике Чечни. И вообще  нет ни одной  страны  в мире, где  был  бы символом самый  поганый  хищник  на планете.ю Этот символ  есть у  нацистской  партии Турции - &quot; Серые  волки&quot; и  был  у  Дудаева
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20 час.
виктор матвеев
А Трамп в чем-то был прав, только сумашедшие (президент, депутаты госдумы и члены правительства)  могли разработать и принудительно проводят в жизнь мигроционную политику кардинально меняющую демографию страны, ущемляющую интересы коренного населения и внедряющую средневековые обычаи и исламиссткую культуру.
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19 час.
виктор матвеев
Да здравствуют с ума сошедшие !!!
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19 час.
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