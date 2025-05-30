Диаспора распорядилась удалить головы у фигур в настольном футболе - похожи на идолов, поклонение которым в исламе греховно

Владимир Алтайцев

Волк был у Дудаева. Сейчас его нет в госсимволике Чечни. И вообще нет ни одной страны в мире, где был бы символом самый поганый хищник на планете.ю Этот символ есть у нацистской партии Турции - " Серые волки" и был у Дудаева