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Немировски возглавил «Сибирь». Контракт подписан по схеме 1+1

Новосибирский клуб официально объявил о подписании контракта с 46-летним специалистом.  Ранее «Сибирь» объявила об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера.

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