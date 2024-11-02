За ЦСКА мог играть звездный футболист «Барселоны». Как сорвался трансфер форварда, добившего «Реал» и «Баварию»?

Было близко.В двух матчах подряд на прошлой неделе в стартовом составе ЦСКА вышел Миралем Пьянич. В кубковой встрече с «Ахматом» босниец стал автором голевой передачи — внезапной и зрелищной: с углового Пьянич неожиданно отпасовал к линии штрафной на Секу Койта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии