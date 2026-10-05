Цена нефти Brent выросла на 0,3%, достигнув 101 доллар

Дисконт между ценами марок BRENT и URALS составляет 5-20 долларов за баррель. Торговля нефтью ведется на международных биржах NYMEX, ICE и региональных, таких как СПбМТСБ.
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