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Цена нефти Brent выросла на 0,3%, достигнув 101 доллар

Цена нефти Brent выросла на 0,3%, достигнув 101 доллар

Дисконт между ценами марок BRENT и URALS составляет 5-20 долларов за баррель. Торговля нефтью ведется на международных биржах NYMEX, ICE и региональных, таких как СПбМТСБ.

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