Всё внимание - детям

В Год благоустройства представители общественных объединений и политических партий Бобруйского района приняли участие в озеленении и обустройстве малыми архитектурными формами территории оздоровительного лагеря ´Бобренок-2010´.
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