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Врач Кашух: в покупном квасе часто содержится большое количество сахара

Врач Кашух: в покупном квасе часто содержится большое количество сахара

Есть множество способов приготовления домашнего кваса, и только от рецепта зависит, каким будет напиток: кислым или сладким, сильно- или слабогазированным, безопасным для детей или с таким содержанием спирта, что его можно будет приравнять к пиву.

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