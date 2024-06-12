Врач Кашух: в покупном квасе часто содержится большое количество сахара

Есть множество способов приготовления домашнего кваса, и только от рецепта зависит, каким будет напиток: кислым или сладким, сильно- или слабогазированным, безопасным для детей или с таким содержанием спирта, что его можно будет приравнять к пиву.
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