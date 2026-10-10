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Говорит Европа ⚡

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Николай Азаров: Путин не использовал и трети возможностей, а Киев уже в тупике

Николай Азаров: Путин не использовал и трети возможностей, а Киев уже в тупике

Почему Владимир Зеленский обвиняет США в срыве мирного процесса, если Украина полностью зависит от американской помощи? Может ли в Украине появиться партия мира и нейтралитета при сохранении нынешнего политического режима? Почему Алексей Гончаренко и Пётр Порошенко считаются политиками, если они никогда не имели устойчивых взглядов? И почему Виталий Кличко советует жителям покидать город вместо ре… Читать далее: https://govorit.

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